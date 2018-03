Capitão do Fiorentina aumenta lista de mortes súbitas no futebol

Tragédia em Itália ensombra mais uma vez o futebol mundial.

Mais mediáticas foram as mortes de Daniel Jarque (em 2009), Antonio Puerta (em 2007), assim como o húngaro Miklos Féher, que faleceu a 25 de janeiro de 2004, no encontro entre Benfica e V. Guimarães.



Também em Portugal, registaram-se ainda, entre outros, os casos de Bruno Baião, júnior do Benfica, que, aos 19 anos, recebeu um telefonema do empresário sobre o seu futuro contrato profissional com o clube da Luz e, pouco depois, sofreu uma paragem cardio-respiratória, mas foi reanimado. O jovem foi levado para o hospital, onde veio a sofrer nova paragem, e, após quatro dias em coma profundo, morreu, a 15 de maio de 2004.



Também Hugo Cunha, da União de Leiria, caiu inconsciente no relvado aos 28 anos, vítima de paragem cardíaca, quando jogava com amigos, a 25 de junho de 2005.



Em 2003, deu-se, talvez, o episódio mais marcante deste negro historial, por ter ocorrido numa competição internacional organizada pela FIFA e com grande expressão mediática. A 26 de junho, o camaronês Marc-Vivien Foé, de 28 anos, morreu em Lyon, França, depois de cair no círculo central, numa das meias-finais da Taça das Confederações.

A morte deeste domingo, em Itália, é mais uma tragédia que ensombra o mundo do futebol. Falecimentos por doença súbita em atletas de alta competição são raros, mas acontecem, conta o Record Em 2012 o médio, do Livorno, morreu na sequência de um ataque cardíaco sofrido no Stadio Adriatico, em Pescara, em embate da Serie B italiana.Morosini, de 27 anos, foi o segundo jogador a falecer devido a um problema cardíaco num encontro de futebol naquele ano, depois da morte de, do Bangalore Mars.