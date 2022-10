Capitão do Sporting reuniu a equipa e exigiu reação enérgica no jogo com o Casa Pia

Coates, capitão de equipa e uma das referências do Sporting, reuniu o grupo e exigiu aos companheiros uma reação enérgica já no jogo com o Casa Pia, no sábado, de forma a dar a volta à crise que ficou instalada com a eliminação da Taça de Portugal pelo Varzim (1-0) da Liga 3.



Com a equipa a viver o seu pior momento, Coates puxou dos galões de forma a unir o grupo nesta fase complicada e lembrou que ainda podem chegar ao título nacional, ganhar a Taça da Liga e conseguir o apuramento para os oitavos da Liga dos Campeões, o que permitiria um encaixe financeiro significativo e ajudaria a valorizar os jogadores.









