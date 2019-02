Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Capitão e árbitro negam cambalhota no Distrital Norte

O Salgueiros soube responder bem ao penálti madrugador com que se viu confrontado.

Por Pereira de Sousa | 08:28

Um penálti ignorado nos descontos, bem como o corte do capitão do Oliveira do Douro sobre a linha fatal quando já se adivinhava o golo, impediram a cambalhota no marcador no empate que o Salgueiros deixou na casa do adversário (1-1).



A equipa de Paranhos cedo se viu em desvantagem, quando o gaiense Edy arrancou um penálti ao rasgar a área adversária. Na conversão do castigo máximo, Paulinho não perdoou.



Excetuando o chapéu falhado por Edy, as oportunidades para golo sucederam-se para os salgueiristas, que pouco depois do intervalo chegaram à igualdade: Raul fuzilou à boca da baliza a bola devolvida pela barra a um primeiro disparo de Miguel Pedro, na sequência de um canto.



Konan ainda assustou o Salgueiros ao quase fazer autogolo e na resposta Ramalho impediu sobre a linha fatal a cambalhota para os forasteiros. Nos descontos a equipa de Paranhos reclamou penálti, mas o árbitro ignorou a alegada mão na área.