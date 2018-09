Capitão Pepe marca no jogo do centenário

Defesa-central fez de Ronaldo: carregou a braçadeira e fez o golo da equipas das quinas, que foi curto para o melhor futebol da equipa portuguesa.

Por Mário Pereira | 02:03

Mas foi a Croácia que marcou primeiro, por Perisic, no aproveitamento de uma perda de bola de Rúben Neves no início de uma jogada de construção. O golo perturbou os portugueses mas aos poucos a confiança voltou e com ela o golo do empate, por Pepe. No segundo tempo o jogo perdeu objetividade. Houve jogadas de agitação e frenesi, mas também muita falta de clarividência. Sérgio Oliveira e Gedsom tiveram direito a estreia na equipa A. E foi isto.



Santos fala em "falta de entrosamento"

Fernando Santos elogiou a exibição lusa mas reconheceu "falta de entrosamento": "Na primeira parte era justo que Portugal estivesse a vencer." Do lado da Croácia, Modric revelou que Cristiano Ronaldo lhe deu os parabéns pelo prémio de melhor da Europa.



Jogadores em destaque

Bruma

Surpresa no onze inicial. Demorou apenas alguns minutos a ‘explicar’ o porquê da aposta de Fernando Santos. No flanco esquerdo criou algumas das melhores jogadas do ataque de Portugal na primeira parte. Mostrou que tem vontade de continuar a ser opção.



Bernardo Silva

Com a bola nos seus pés, a equipa portuguesa foi sempre mais perigosa. Uma inquietação permanente para os adversários. Grande empenho e vontade de ser figura grande, na ausência de Ronaldo.



Pepe

No jogo centenário pela seleção nacional (sexto jogador a atingir esta marca, depois de Ronaldo, Figo, João Moutinho, Nani e Fernando Couto) foi capitão e marcou um golo. Fez em campo o suficiente para merecer ambas as coisas.













Pepe com a braçadeira de capitão e os dotes de goleador. Bruma com a camisola 7. Não houve Cristiano Ronaldo, mas quem lhe carregou os símbolos habituais deu boa conta do recado no jogo de preparação frente à vice-campeã mundial Croácia, de Modric, ontem realizado no Algarve.O defesa-central de origem brasileira fez o jogo 100 com a camisola das quinas e assinalou o feito da melhor forma, com um golo que acabou por ser curto para o melhor futebol dos portugueses, no empate 1-1.A equipa nacional entrou bem no jogo, com Bruma no papel de agitador, na esquerda. Com Bernardo Silva também em bom plano no flanco contrário, a equipa nacional criou algumas situações de perigo, pecando apenas por falta de definição na conclusão das jogadas de ataque.