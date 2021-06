Capô do carro 'trama' Tiago Monteiro na conclusão da etapa de WTCR no Estoril

O piloto Tiago Monteiro (Honda Civic) terminou hoje em 18.º lugar a segunda corrida da etapa portuguesa da Taça do Mundo de Carros de Turismo (WTCR), no Estoril, devido à abertura do capô do carro enquanto liderava.

O portuense ficou a 1.02,081 minutos do vencedor da prova, o húngaro Attila Tassi (Honda Civic), de 22 anos, que se tornou no piloto mais novo a vencer uma corrida na história da categoria, deixando o francês Jean-Karl Vernay (Hyundai i30) em segundo, a 1,030 segundos, e o compatriota Norbert Michelisz (Hyundai i30) em terceiro, a 1,553.

A arrancar da segunda posição da grelha de partida, Tiago Monteiro beneficiou de um mau arranque do argentino e colega de equipa Esteban Guerrieri (Honda Civic), com a 'pole', para monopolizar a liderança desde o início, numa corrida a correr de feição ao português durante as primeiras voltas, de 15, ao traçado do autódromo do Estoril.