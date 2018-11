Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Cardoso ‘troca’ Celta por Deportivo

Técnico português cometeu gafe no dia da apresentação.

Por Rafael Soares | 09:01

Miguel Cardoso fez esta terça-feira furor na apresentação como treinador do Celta de Vigo, mas também provocou um susto aos adeptos dos galegos ao trocar o nome do clube... pelo do rival, no qual foi treinador-adjunto em 2012/13.



"Estou encantado por iniciar esta nova etapa no Deportivo", disse, corrigindo em seguida.



O engano não ‘roubou’ a boa disposição que marcou a conferência de imprensa, com o técnico de 46 anos a sublinhar que já se sente "em casa".



"Quando era pequeno, vinha a Vigo às compras com os meus pais. Trazia rebuçados, bacalhau e arroz", frisou Cardoso, que salientou a "forte vontade" do 14º classificado da Liga espanhola em contratá-lo.



O treinador, que saiu do Nantes em outubro e esteve no ‘radar’ do Sporting, foi ainda questionado acerca de José Mourinho. "É uma referência, mas só há um como ele", elogiou.