Carga policial contra os adeptos: FC Porto repudia "violência sem lei" em Coimbra

O FC Porto emitiu esta segunda-feira um comunicado a repudir a carga policial contra os adeptos azuis e brancos durante a final da Taça de Portugal. Tudo aconteceu no Mototurismo do Centro, em Coimbra, onde vários portistas assistiam ao encontro com o Benfica."O FC Porto repudia a violência usada, em Coimbra, pela Polícia contra adeptos do nosso clube cujo comportamento não estava a atentar contra a ordem pública, nem sequer a perturbar o convívio de outros cidadãos presentes no local, entre os quais o presidente do Mototurismo do Centro, Ricardo Figueiredo, que, em declarações públicas, atestou isso mesmo", pode ler-se no comunicado publicado no site do clube, onde se acrescenta que será pedido um inquérito para apurar responsabilidades: "Face a estes graves acontecimentos, dos quais resultaram vários feridos, decidiu o FC Porto pedir a abertura de um inquérito ao Ministério da Administração Interna para apurar a quem coube a responsabilidade pelo inaceitável e desproporcionado uso de violência contra adeptos indefesos."Por fim, o FC Porto revela ainda estranheza pela forma de atuar das forças de segurança aquando da partida da comitiva azul e branca para Coimbra, antes da final da Taça. "Estranhamente, ou não, a violência policial de Coimbra já tinha sido precedida de medidas de cerco ao estádio do Dragão que incluíram o fecho, sem qualquer aviso prévio e em pleno horário de laboração, tanto da FC Porto Store, a nossa loja comercial, como do Museu Café. Também neste caso sem motivo uma vez que o histórico das anteriores saudações dos adeptos tinha sido considerado sem atropelo às regras pelas autoridades", escreveram os dragões.