Carlo Ancelotti é o novo treinador do Nápoles

Antigo técnico do Bayern Munique sucede a Maurizio Sarri.

19:19

Carlo Ancelotti é o novo treinador do Nápoles. O antigo técnico do Bayern Munique, de 58 anos, é o homem escolhido pelos napolitanos para suceder a Maurizio Sarri, que termina vínculo no final da presente época.



Este é um regresso de Ancelotti ao futebol italiano depois de nove anos longe do seu país natal, numa aventura pelo estrangeiro na qual acumulou passagens por Chelsea, Paris SG, Real Madrid e, por fim, Bayern Munique.



(em atualização)