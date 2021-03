Carlos Carvalhal só tem duas certezas: “O resultado está em 1-1 e no campo vamos entrar 11 contra 11.” Na antevisão à segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal, contra o FC Porto, no Estádio do Dragão, o técnico arsenalista afirmou por duas vezes que é necessário ter os pés bem assentes na terra.









“Temos feito uma campanha muito boa, com futebol positivo, mas é importante que todos tenham os pés no chão”, disse o técnico, lembrando que estão a trabalhar com a formação principal três jovens da equipa B.

“Chamámos o Bruno, depois o Vítor e não foi porque tivessem os olhos bonitos, foi porque merecem, mas também foi porque tivemos um número de lesões invulgar”, explicou Carlos Carvalhal.





O treinador do Sp. Braga recusa quaisquer desculpas e assegurou que, no Estádio do Dragão, “vai entrar uma equipa com a consciência de que a missão é hercúlea, mas cuja ambição é proporcional à dificuldade”.





Para o jogo desta quarta-feira, que decide um dos finalistas da Taça, o Sp. Braga conta com sete lesionados. A utilização de Sporar continua em dúvida.