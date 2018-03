Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Carlos Carvalhal é alvo de brincadeira da BBC

Analogias do treinador português fazem sucesso lá fora.

00:02

Carlos Carvalhal assumiu o comando técnico do Swansea e está a fazer sucesso tanto no futebol, como nas analogias fora das quatro linhas. Ao ponto de a BBC do País de Gales ter feito um 'apanhado' dos melhores comentários do treinador português.



"Fizemos o West Ham dançar e foi rock and roll", foi a última 'pérola' de Carvalhal, logo após a vitória da sua equipa frente ao West Ham.



O sucesso da compilação foi tal, que até o próprio clube partilhou o vídeo do canal nas suas redes sociais.



Veja na íntegra: