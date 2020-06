Carlos Carvalhal: "Félix não é o jogador ideal para o Atlético de Madrid"

"Se fosse para uma equipa com características diferentes, Barcelona ou Real Madrid, o João Félix estaria num nível mais alto. O contexto seria mais favorável para ele, por exemplo, no Real Madrid", disse Carlos Carvalhal em entrevista à rádio espanhola SER.





O treinador do Rio Ave diz que não quer criar polémica, mas não abdica da sua opinião. O ex-Benfica "é um grande jogador, com uma capacidade técnica invulgar", reconhece o técnico. No entanto, afirma Carvalhal, "não estou seguro que a forma do Atlético de Madrid jogar seja a ideal para ele. Diego Simeone é um grande treinador, as suas equipas são muito fortes e competitivas. Mas o João Félix não me parece um jogador ideal para lá".