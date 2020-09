Há ainda uma diferença muito grande de equipas como o Sp. Braga e o Sporting para o Benfica e o FC Porto, em média de 20 pontos. Não é isso que nos preocupa, mas sim lutar pelos três pontos com espírito de vitória, com ambição máxima, como fizemos no Dragão”, afirmou esta quinta-feira o técnico bracarense, Carlos Carvalhal, na antevisão ao jogo de sexta-feira, frente ao Santa Clara (20h30).









“Existe uma diferença grande entre a capacidade de investimento, da grandeza e força dos clubes que o Sp. Braga tem muito bem sabido diminuir todos os anos ao ponto de ter conseguido suplantar no ano passado o Sporting”, lembrou Carlos Carvalhal, apontando para o 3º lugar alcançado pelos bracarenses na última época.

Raul Silva foi expulso na derrota no Dragão, por 1-0, no último sábado, quando já estava no banco de suplentes. O defesa foi castigado com dois jogos e foi criticado pelo técnico. “O Raul Silva sabe que fez mal, foi a primeira pessoa a ser penalizada, pela Liga e pelo clube, e foi chamado à atenção fortemente no grupo de trabalho”, garantiu.





Para o jogo de sexta-feira, apesar de elogiar o Santa Clara, o técnico definiu a fasquia: “A nossa equipa ainda está a ‘gatinhar’ em termos de dinâmica, mas queremos ganhar, jogar bom futebol e evoluir no processo de jogo”. Paulinho está recuperado e pode ser opção.