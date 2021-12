O Sp. Braga recusa deixar sair Carlos Carvalhal para o Flamengo. O CM sabe que não houve nem vai existir conversações entre o treinador português e o clube brasileiro.









Aliás, o técnico garantiu, no lançamento do jogo desta quinta-feira (18h45) em casa do Vizela para a Taça de Portugal, desconhecer quaisquer desenvolvimentos relativamente ao interesse do Mengão: “Não sei de nada e não tenho nada a acrescentar.” Esta declaração surge após Carlos Carvalhal ter alertado que “estava nas mãos do presidente” e que só sairia da equipa bracarense “se o clube entender que pode fazer um bom negócio”.

Posto isto, o técnico está totalmente focado no jogo com o Vizela. “Tal como no ano passado [em que o Sp. Braga venceu a prova], queremos chegar o mais longe possível nas diversas competições. Vamos tentar seguir em frente, sabendo que nos espera um jogo muito difícil, contra um bom adversário, bem orientado e que gosta de jogar olhos nos olhos”, disse o treinador, que não vai poder contar com David Carmo, Sequeira, Castro e Galeno por lesão.