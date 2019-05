Carlos Carvalhal regressa a Portugal nove anos depois para assumir o comando técnico do Rio Ave, sucedendo a Daniel Ramos, que não renovou com o clube de Vila do Conde.O treinador, de 53 anos, cuja última experiência em Portugal foi como técnico do Sporting, chegou a acordo com o presidente do clube António da Silva Campos para a próxima temporada.Trata-se de uma aposta pessoal de Silva Campos. Os dois reuniram-se ontem, tendo chegado a uma base de entendimento.