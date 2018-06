Carlos Queiroz arrasa Ronaldo: "Futebol não começou com ele"

"O futebol português não começou com ele", disse o treinador do Irão.

11:06

Longe vai o tempo em que Cristiano Ronaldo e Carlos Queiroz se davam bem. O treinador do Irão, que já treinou o Manchester United, arrasou o futebolista madeirense após o jogo entre a equipa que treina e a seleção nacional.Queiroz, questionado pelos jornalistas sobre o fraco desempenho do Irão frente a Portugal, virou-se contra Cristiano Ronaldo."Não consigo perceber alguém que não pode ser incomodado para vir cumprimentar um treinador que gastou 12 anos a trabalhar para a federação portuguesa de futebol", atirou.A polémica começou quando alguns dos jogadores portugueses optaram por não cumprimentar Queiroz nem antes nem depois do jogo entre as duas equipas. "A história da federação portuguesa de futebol não começou na ilha da Madeira com Cristiano Ronaldo. Começou muito antes disso", disse o treinador ao Público.