Carlos Ramos já teve de pôr Nadal, Murray e Djokovic na linha

Serena Williams acusou ainda o árbitro de ser "ladrão" e "mentiroso", mas português é conhecido por mostrar pulso firme em situações similares.

A quezília de Serena Williams com o árbitro português Carlos Ramos na final do US Open - que a norte-americana perdeu para a japonesa Naomi Osaka - continua a correr mundo. A jogadora, que chegou a apelidar o juiz de "ladrão" e "mentiroso", depois de ao cabo de três advertências a antiga número um mundial ter sido punida com um jogo de penalização. Serena, que exigiu de Carlos Ramos um pedido de desculpas quando foi advertida por receber instruções do seu treinador, disse mesmo que se ela fosse um homem Ramos não agiria da mesma forma.



Acontece que Carlos Ramos já mostrou pulso firme em outras ocasiões, em encontros do circuito masculino, e com nomes bem sonantes do ténis mundial, como Rafael Nadal, Andy Murray ou Novak Djokovic.



Nadal é uma espécie de rei em Ronald Garros, mas esse facto não impediu o juiz português de advertir o espanhol por demorar demasiado tempo a servir - ele cumpre todo um ritual que chega a ser irritante... O maiorquino respondeu-lhe que ia ter muitas advertências, pois é assim que serve, e no final disse "este árbitro tenta ir atrás dos meus erros".



Também na catedral da terra batida, em Paris, Novak Dkojovic foi 'vítima' da exigência de Carlos Ramos. Foi advertido por gastar demasiado tempo entre as jogadas, gritou algo em sérvio e foi novamente punido. "Que foi? Não me diga que sabe sérvio", atirou o jogador a Carlos Ramos.



Nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, em 2016, Andy Murray sagrou-se campeão olímpico, não sem antes ter tido uma discussão com Carlos Ramos. Num encontro com o japonês Kei Nishikori, o britânico terá chamado "estúpido" ao árbitro português. Depois disse que afinal dissera "arbitragem estúpida" e acrescentou que o que Ramos queria era "ser a estrela do jogo".



Antes, no Open da Austrália, no início desse ano, o 'enfant terrible' do ténis mundial, Nick Kyrgios, também tinha tido um desaguisado com Carlos Ramos. Gritou com um apanha-bolas, o árbitro português chamou-o à atenção e o australiano reagiu dizendo 'isto é uma m..."