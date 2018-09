Carlos Ramos recebe pedido de desculpas menos de uma semana após escândalo

Katrina Adams, presidente da Federação norte-americana, voltou com a palavra atrás e pediu desculpa.

Menos de uma semana depois de criticar o árbitro português Carlos Ramos na sequência de uma das maiores polémicas de arbitragem de que há memória em finais de Grand Slam, Katrina Adams, presidente da Federação norte-americana, voltou com a palavra atrás e pediu desculpa.

Só que depois de ter decidido atacar publicamente o árbitro que ela própria escolheu para dirigir a final feminina do US Open, Adams optou por desculpar-se a Ramos de forma discreta e privada, à margem do sorteio da meia-final da Taça Davis entre a Croácia e os Estados Unidos, em Zadar, onde o juiz nascido em Moçambique e criado em Lisboa será um dos dois árbitros a subir à cadeira.

Adams recusou-se a falar aos jornalistas e Ramos não está autorizado a fazê-lo, segundo avança o Record.