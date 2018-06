Carlos Severino quer participar nas eleições do Sporting

Antigo candidato à presidência não adianta se vai voltar a concorrer ou se apoia outro nome.

12:53

"O Sporting Campeão irá participar nas eleições antecipadas do Sporting Clube de Portugal, indicando candidato próprio ou apoiando candidatura que seja considerada por nós - conhecemos bem o clube e em especial o meio em que gira o futebol - como suficientemente credível para conduzir os destinos do Sporting com verdade, competência, empenho, devoção e dedicação suficientes para que o Sporting volte a ser o orgulho de todos os sportinguistas", pode ler-se no ponto um de cinco que são mencionados no manifesto.



"Unir é preciso, mas unir com gente que até recentemente se manifestou adepta da gestão que levou o Sporting a andar nas bocas do Mundo, pelas piores e deploráveis razões, não nos parece o melhor caminho", refere ainda, deixando um alerta: "perante o cenário atual, é preciso que os sportinguistas compreendam que jamais poderão passar cheques em branco, a ninguém, seja quem for. E que se, por 'razões que a razão desconhece', os estatutos não funcionarem no que respeita a processos disciplinares e Bruno ed Carvalho participar no acto eleitoral, as outras candidaturas não lhe podem dar a chance de voltar a destruir o Sporting. E por isso, a estratégia correta será a de encontrar apenas uma candidatura, capaz de unir os sportinguistas contra a potencial ameaça."



As eleições no Sporting estão agendadas para 8 de setembro.





Carlos Severino, antigo candidato à presidência do Sporting, quer fazer parte da "solução para uma nova rota" para o clube, tendo divulgado esta sexta-feira um manifesto eleitoral, não adiantando no entanto se avança com uma candidatura própria se apoiando outra.