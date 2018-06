Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Carlos Vieira antecipa redução da massa salarial e de custos com o pessoal no Sporting

Vice-presidente dos leões para a área financeira aborda momento do clube.

11:45

O vice-presidente do Sporting para a área financeira admitiu que, face ao momento conturbado dos leões, terá necessariamente de existir um travão nesta área, lamentando que a ausência de estabilidade tenha levado a este ponto.



"Tínhamos o empréstimo obrigacionista e seria feito o revolving. Numa lógica de estabilidade a situação estaria sanada. Não havendo, tem havido dificuldades com o empréstimo obrigacionista, os 30 milhões que empurrámos para novembro e a nova emissão que não foi possível e que daria um apoio de tesouraria necessário para que a venda de jogadores fosse uma possibilidade. Vai haver uma redução da massal salarial à partida, uma redução dos custos com pessoal e com a equipa técnica", começou por dizer Carlos Vieira numa entrevista ao 'Diário de Notícias', apontado o dedo a "pessoas com responsabilidade no clube", nomeadamente a Holdimo e Jaime Marta Soares, por terem "tentado estrangular-nos do ponto de vista financeiro."



Ainda assim, Vieira garante que o Sporting "está em condições, neste momento, de sanar os seus compromissos" mas alertou: "mantendo-se a instabilidade, a situação vai ficar complicada."