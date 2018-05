Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Carrillo na montra para render milhões ao Benfica

Responsáveis da SAD querem aproveitar 'boleia' do Mundial para valorizar o jogador.

Por António Martins Pereira | 08:11

A SAD do Benfica olha para o Mundial da Rússia como uma oportunidade de valorização do extremo peruano André Carrillo, no sentido de potenciar uma venda imediata. Segundo apurou o CM, os responsáveis do clube da Luz têm como ambição realizar um negócio na ordem dos 25 milhões de euros.



Sobre o futuro do jogador de 26 anos existe a ideia clara, na SAD, de que é um ativo com alto potencial. Por isso, o objetivo prioritário é promover a sua venda num ano de elevada exposição. O cenário da integração no plantel de Rui Vitória para a próxima época não está descartado, mas essa será sempre uma opção de recurso. Desde logo porque o jogador nunca se integrou devidamente nas estratégias do treinador. Depois, há ainda a questão do salário, que anda pelos dois milhões de euros anuais.



Carrillo chegou à Luz em 2016 proveniente do Sporting. O Benfica despendeu 6,6 milhões de euros como prémio de assinatura. No início da época passada foi emprestado ao Watford, com uma cláusula de opção para o clube inglês de 25 milhões de euros, não exercida.



Chiquinho oficializado por cinco temporadas

O Benfica tornou ontem oficial a contratação de Chiquinho, médio de 22 anos que na época passada representava a Académica. O contrato entre as duas partes é válido por cinco temporadas.



"Muito feliz por esta nova etapa na minha carreira. É um orgulho e uma honra muito grande chegar a este enorme clube! Motivado e com muita vontade de trabalhar para vestir o manto sagrado", escreveu o jogador nas redes sociais.



Formado no Leixões, onde se estreou como sénior, Chiquinho marcou 9 golos em 42 jogos pela Académica. Deverá ser integrado na equipa sub-23.