Carrillo rende 4 milhões ao Benfica

Extremo peruano cedido ao Al Hilal, de Jorge Jesus, que lhe vai pagar os salários.

Por António M. Pereira e Mário Morgado Ribeiro | 01:30

André Carrilo vai ser emprestado ao Al Hilal, de Jorge Jesus, até final da temporada, sabe o CM. Os sauditas pagam quatro milhões de euros ao Benfica pela cedência e ainda o salário do peruano durante o período de empréstimo.



A viagem de Luís Filipe Vieira ao Dubai, na passada semana, acabou por ser decisiva para a conclusão da transferência. O presidente do clube da Luz esteve reunido com Sami Al-Jaber, líder do Al Hilal, para chegar a um acordo. As negociações acabaram por chegar a bom porto e Jorge Jesus vê satisfeita uma das suas exigências: a contratação de um extremo.



A saída de Carrillo acaba por aliviar o tecto salarial do Benfica, uma vez que o extremo recebia dois milhões de euros limpos por ano. O ordenado do peruano é agora assegurado pelo Al Hilal. Sem espaço no plantel de Rui Vitória, o jogador de 27 anos, volta a ser cedido. Na última época esteve ao serviço dos ingleses do Watford. Agora, o extremo, que já tinha rejeitado uma mudança para o Everton, reencontra Jorge Jesus numa nova etapa da carreira. Os dois estiveram juntos no Sporting em 2015/16, antes de La Culebra rumar ao Benfica.



Carrillo já não segue para o estágio do Benfica, em St. George’s Park, Inglaterra, no qual Rui Vitória vai aproveitar para fazer uma última avaliação a alguns jogadores com futuro indefinido no plantel. O treinador levou 30 atletas, mas já decidiu há muito que quer trabalhar com 25 durante a época. Bruno Varela, Rúben Dias e Grimaldo têm mercado e podem ser vendidos. O técnico ainda tem dúvidas quanto à permanência de alguns jovens e reforços na equipa principal.



Salvio segue com a equipa

Salvio viajou com o plantel principal do Benfica para o estágio em Inglaterra. O extremo, que interessa aos italianos da Roma, esteve de férias na Argentina, depois de ter participado no Mundial.



Cinco jogadores ficaram em Portugal

André Ferreira, Willock, João Amaral, Alex Pinto e Heriberto não viajaram com a equipa do Benfica para o estágio em Inglaterra. Os cinco estiveram no arranque dos trabalhos de pré-época.n



PORMENORES

30 jogadores em Inglaterra

Rui Vitória convocou 30 jogadores para o estágio em Inglaterra, que ontem começou. A equipa treina no centro de estágios da seleção inglesa.



Jovens e reforços em teste

O estágio servirá para o treinador fazer um último teste a alguns jovens e reforços.



Estágio sem jogos

O Benfica não tem nenhum jogo particular marcado durante o estágio em Inglaterra. Só dia 21 com o Sevilha, na Suíça.