Carrinha da equipa de andebol do Boa Hora incendeia-se

A equipa do Boa Hora teve na tarde deste sábado um incidente na viagem até Vila Nova de Gaia, onde deveria defrontar, às 19 horas, o FC local, em partida da 6.ª jornada do Campeonato Placard.Mas, na passagem pela Mealhada, um imprevisto aconteceu, pois a carrinha que transportava a turma da Ajuda incendiou-se.José Ramos, presidente do Boa Hora, ficou surpreendido: "Não percebo porque isto aconteceu, pois o carro era novo, felizmente os danos foram apenas materiais."Agora, os responsáveis pelas duas equipas terão de acertar a data e hora do jogo, que ficou adiado na agenda da competição.