Nuno Torres, dono da Torrescar, foi o condutor do veículo.

15:11

O BMW usado na fuga dos cabecilhas que levaram a cabo o ataque à Academia de Alcochete, na terça-feira, está à venda num stand. Nuno Torres, dono do stand Torres Car, era o condutor do veículo e, como é visível no seu perfil nas redes sociais, era, pelo menos, conhecido de Bruno de Carvalho. A informação é avançada pelo jornal Record O veículo daquela marca alemã, do modelo 420 Grand Coupé Pack M, está à venda por 53.900.