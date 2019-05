Cerca de 50 eurodeputados, diretores de jornais, jornalistas e representantes de organizações não governamentais (ONG) assinaram uma carta aberta em defesa de Rui Pinto, pirata informático que está ligado ao caso dos emails do Benfica.Entre os signatários está a eurodeputada Ana Gomes, uma das vozes mais ativas na defesa do hacker português, de 30 anos."Não fornecer uma proteção suficiente às fontes de informação que são usadas como prova para combater a corrupção não é apenas uma questão de haver dois pesos e duas medidas. Trata-se de um retrocesso na luta da União Europeia contra a corrupção", lê-se na carta.Rui Pinto está em prisão preventiva desde 22 de março, depois de um mandato de busca europeu. Está indiciado pela prática de quatro crimes: acesso ilegítimo, violação de segredo, ofensa à pessoa coletiva e extorsão na forma tentada.A carta frisa a importância de proteger denunciantes."Apesar do crescente apoio do público em geral, dos adeptos europeus do futebol e de decisores políticos, Rui Pinto está detido e num momento de fragilidade. O seu caso tem colocado em confronto interesses opostos. Enquanto um dos lados está concentrado em castigar a denúncia de irregularidades, o outro está empenhado em combater a corrupção, protegendo para isso os denunciantes."