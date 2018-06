Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Cartões importantes para decidir quem passa no Mundial

Portugal e Espanha estão empatados com quatro pontos mas 'nuestros hermanos' têm vantagem devido a um amarelo.

Por Filipe António Ferreira | 01:30

Portugal entra na última jornada do Grupo B a saber que um empate com o Irão (segunda-feira, 19h00) bastará para conseguir o apuramento para os oitavos de final. Nesta altura, a Espanha lidera o grupo com 4 pontos, tantos quanto a Seleção - mas a 'Roja' está em primeiro pelo critério 'disciplina', por ter menos um cartão amarelo.



O Irão, com 3 pontos, terá ainda a oportunidade de garantir o apuramento, mas terá de ganhar a Portugal na próxima segunda-feira. Nesse caso (se Portugal perder com o Irão), a seleção nacional até poderia ser apurada na mesma para os oitavos de final, mas, para tal, Espanha teria também de perder frente a Marrocos, que já está eliminado. Seriam os golos e depois a disciplina a decidir.



Assim sendo, tendo em conta o regulamento da FIFA, ficará na frente quem tiver um "maior número de pontos obtidos no fair play": um cartão amarelo vale menos 1 ponto, um vermelho por acumulação menos 3 pontos, um vermelho direto menos 4 pontos e um amarelo seguido de um vermelho direto menos 5 pontos.



Em último, e se nenhum dos critérios anteriores fossem suficientes, o desempate terá de ser feito através de... sorteio.