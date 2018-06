Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Carvajal de fora de jogo com Portugal

Lateral-direito lesionou-se na final da Liga dos Campeões. Alternativa deverá ser Nacho.

Por Sérgio A. Vitorino | 09:51

O lateral direito Carvajal - lesionado num tendão da perna direita - não deve recuperar a tempo do jogo com Portugal, dia 15. Mas Julen Lopetegui vai mantê-lo nos 23, na esperança que esteja bem para os restantes jogos.



"Temos de aguentar a sua vontade em jogar. Quer dar dois passos em vez de um", disse ontem Lopetegui. A alternativa é Nacho, também do Real. Ganha vantagem a Odriozola por dar mais garantias defensivas e já conhecer Cristiano Ronaldo.



Os jogadores espanhóis receberam uma aula de Carlos Velasco Carballo, ex-árbitro, sobre o videoárbitro (VAR), que pela primeira vez estará num Mundial de futebol.



Os jogos da primeira fase serão controlados por 33 câmaras e depois 35. Velasco Carballo disse que a FIFA deu instruções para que sejam penálti todos os lances de área em que a bola bata em mãos afastadas do corpo.