Carvalhal feliz com elogios ao Sp. Braga

"Fico satisfeito pelo registo e pela qualidade de jogo que é evidenciada pela maior parte das pessoas, que dizem que o Braga joga muito bem e que é das melhores equipas a jogar na Liga. Estamos a trabalhar para que aconteçam vitórias e para que haja também o lado qualitativo da valorização dos jogadores. Estamos bem posicionados em diversas frentes”, disse esta quarta-feira Carlos Carvalhal, treinador do Sp. Braga, em antevisão ao jogo desta quinta-feira (21h00) com o Marítimo, para a 13ª jornada da Liga, mostrando-se contente com o desempenho da sua equipa esta época.









O técnico bracarense abordou ainda as baixas de Bruno Viana, David Carmo, Tormena e Castro infetados com a Covid-19: “Não lamento ausências. É com os jogadores que estão disponíveis que temos de ganhar jogos. Vamos entrar em mais um ciclo de jogos terrível, com um grupo pequeno ”.

Sobre o Marítimo, Carvalhal afirmou: “Não há um jogo fácil. Encontrou o caminho nos últimos jogos, tem conseguido resultados e estou à espera de um jogo difícil”.