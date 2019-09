Casa de antigo jogador do FC Porto assaltada enquanto este disputava dérbi de Madrid

O caso não é novo e até já parece tornar-se habitual os assaltantes em Espanha escolherem dia de jogos para irem fazer uma visita indesejável a casas de futebolistas. A última vítima é Casemiro.O jogador do Real Madrid foi informado no final do dérbi com o Atlético, que terminou empatado (0-0), que a sua casa tinha sido assaltada enquanto decorria o jogo.A família do internacional brasileiro - mulher e filha - estaria dentro da vivenda, quando tudo aconteceu, mas não terá sofrido qualquer ferimento, além do enorme susto, claro.Casemiro deixou o Wanda Metropolitano escoltado pela polícia, escreve a imprensa espanhola, de forma a chegar mais rapidamente a casa.William Carvalho, Gerard Piqué, Jordi Alba, Arthur, Joaquín, Morata, Benzema e Isco foram outros futebolistas que já viveram situações semelhantes, assim como o próprio treinador do Real Madrid, Zinedine Zidane.