Casa do Benfica no Fundão assaltada na última madrugada

A Casa do Benfica no Fundão foi assaltada na última madrugada e regista "avultados danos materiais e financeiros", como explicam os responsáveis pela coletividade através de uma publicação no Facebook na qual informam os clientes e associados.

"Lamentavelmente informamos que a Casa do Benfica no Fundão foi assaltada, ao que tudo indica, durante esta madrugada. Do assalto resultou avultados danos materiais e financeiros. Que "excelente" forma de iniciar o ano 2020!",



Segundo a imprensa local os assaltantes terão arrombado a fechadura da porta principal e, em seguida, abriram a máquina de venda de tabaco e invadiram a zona do escritório.