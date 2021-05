Casas do Benfica de Almada e Torres Vedras vandalizadas durante a madrugada

As Casas do Benfica em Almada e Torres Vedras foram vandalizadas na madrugada deste domingo. Em ambos os casos, desconhecidos partiram os vidros da fachada mas nada terá sido roubado.



Em Almada foram pintadas mensagens alusivas a uma claque do Sporting e em Torres Vedras foram atiradas tochas acesas para o interior do estabelecimento. Os danos são avultados, mas ninguém ficou ferido.





Os dois casos ocorreram em áreas sob jurisdição da PSP, no caso os Comandos de Lisboa e Setúbal, que até agora não responderam aos pedidos de esclarecimento feitos pelo