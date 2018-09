Casillas garante não guardar rancor de Sérgio Conceição

Guarda-redes espanhol perdeu a titularidade e José Sá assumiu a baliza do Porto, na última época.

15:13

Iker Casillas recorda a época passada em que foi afastado da baliza do FC Porto, cedendo o lugar a José Sá. O guarda-redes confessa, em entrevista ao jornal Expresso, que não ficou chateado com a opção do treinador e encarou a situação com normalidade.

"O treinador tinha as suas razões. Considerava, talvez, que eu não estava bem, optou por outro companheiro, o que é naturalmente respeitável", considera o guarda-redes. "Às vezes é um estímulo ver de fora os teus companheiros, porque cria-te um obstáculo e ter um obstáculo aos 36 anos é bom. Sobretudo para mim, que sempre gostei de ter obstáculos na vida", acrescenta.

O atleta mostra que encarou a situação com naturalidade, sem guardar qualquer rancor para com o treinador. Iker Casillas mostra-se humilde e com vontade de ser cada vez melhor. "O currículo não me garante jogar todos os fins-de-semana. O que faz com que jogue é treinar bem. Isso sim é o meu dia-a-dia", afirma.

"Peço-lhes (à equipa) sempre o mesmo: que não olhem para mim pelo que fui, mas pelo que sou. Que não olhem para o nome, nem para o bilhete de identidade", garante Casillas em entrevista ao mesmo jornal.



O guarda-redes garante ainda que Sérgio Conceição é um "treinador muito exigente" com os jogadores que devem estar sempre "a 100 por cento, ou melhor, 120 por cento".