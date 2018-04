Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Casillas garante que o Benfica não o "preocupa nada nesta altura"

Guarda-redes justifica derrota com "golos estúpidos".

Casillas não escondeu o desalento pela derrota por 2-0 frente ao Belenenses mas frisou que o FC Porto vai dar a resposta.



"Preferia ganhar o jogo e seguir no topo da tabela, mas não pôde ser assim. Vamos com sabor negativo voltamos ao Porto com liderança perdida", começou por dizer.



O espanhol lamentou que o FC Porto não tenha conseguido concretizar as oportunidades e destacou que o guarda-redes do Belenenses "esteve bem". "Isto acontece uma vez em 30 jogos, tocou-nos hoje, foram duas vezes à nossa baliza e fizeram 2 golos. Quando sofres dois golos estúpidos como foram estes no final perdes", defendeu.



Casillas deixou mensagem para o balneário. "Principalmente amanhã é levantar cabeça. Os adeptos que estiveram aqui são motivo para levantar cabeça e pensar sobretudo no Aves. O Benfica não me preocupa nada nesta altura. Depois desta derrota, a equipa está caída e então importa recuperar o quanto antes, o Benfica é o menos, o Aves é agora o mais importante. Todos temos de levantar o balneário, assumir responsabilidade e pensar já no jogo seguinte."