Casillas reage à notícia sobre o fim da sua carreira

Iker Casillas reagiu à notícia sobre o fim da sua carreira como futebolista, remetendo para um 'tweet' que publicou há quase um mês quando afirmou que ainda não era certo que iria pendurar já as chuteiras, na sequência do enfarte do miocárdio que sofreu."Haverá um dia em que terei de me retirar. Deixem-me anunciar essa notícia quando chegar o momento. Por agora, tudo tranquilo. Ontem tive consulta com o Dr. Filipe Macedo e tudo muito bem. Isso sim é que é uma grande notícia, que queria partilhar com todos", disse o internacional espanhol a 17 de maio.Agora, o ainda guarda-redes do FC Porto sublinhou as suas palavras proferidas nessa altura. "É o mesmo que disse neste tweet há um mês com exceção da parte da consulta com o doutor. Até porque a terei amanhã. Um abraço a todos", disse Casillas esta quinta-feira.