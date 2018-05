Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Casillas renova por mais um ano no FC Porto

Aceitou reduzir milhões no ordenado. “Aqui estou feliz”, disse.

Por Hugo Real e Sérgio Pereira Cardoso | 08:51

Iker Casillas renovou contrato com o FC Porto por mais uma temporada. Para tal, o guardião espanhol aceitou reduzir em milhões de euros - não foi especificado quanto, mas estará perto da metade do atual - o seu ordenado, que ronda os seis milhões brutos/ano.



"Há coisas mais importantes do que o fator económico. Estou feliz", referiu o guardião que completa 37 anos no domingo. "Conseguimos um título muito importante. Há que desfrutá- -lo, mas começando já a pensar na época que vem e o objetivo é superar o que fizemos", frisou.



Pinto da Costa não escondeu a sua felicidade pela renovação. "Queríamos que o Iker continuasse. Infelizmente, devido à situação do fair play financeiro, não nos era possível manter as condições que ele tinha, mas chegámos a um entendimento", disse o presidente do FC Porto. "Não é pelo passado dele que é importante. Temos muito orgulho nisso, mas acabou a época como titular, foi importante em jogos decisivos e, a partir do momento em que o treinador mostrou vontade de o manter, fomos até onde era possível", acrescentou.



Os dragões parecem ter focado a atenção nos guardiões. Na segunda-feira, foi anunciado o acordo para prolongar o vínculo com Diogo Costa (juniores e equipa B), de 18 anos, até 2022. Já ontem, foi revelada a renovação com Mouhamed Mbaye (equipa B), 20 anos, até 2021.