Casillas só fica no FC Porto se baixar salário

Guardião espanhol custa aos cofres dos dragões sete milhões de euros brutos/ano.

Por Mário Figueiredo | 10:26

Iker Casillas vive um dos melhores momentos no FC Porto e prepara-se para cumprir o jogo 1000 da carreira esta segunda-feira, no jogo com o Belenenses. O seu futuro, contudo, continua uma incógnita, sendo certo que só renovará com os dragões se aceitar baixar o salário.



O guarda-redes espanhol, de 36 anos, cessa o contrato com os dragões no final desta temporada. O jogador ainda não recebeu qualquer proposta de renovação e o processo afigura-se complicado. Certo é que o jogador terá de baixar o salário, que, neste momento, é o mais elevado da Liga portuguesa: sete milhões de euros brutos por ano.



Só o impulso com a conquista do título nacional – garantida a presença na fase de grupos da Liga dos Campeões – pode permitir a continuidade do internacional espanhol.



O guarda-redes, que chegou a perder a titularidade para José Sá nesta época, está de volta ao seu melhor nível. Uma situação que não tem passado despercebida a grandes clubes europeus, que parecem estar na corrida pela contratação de Casillas. O último dos interessados é o Liverpool, adversário dos dragões nos oitavos de final da Liga dos Campeões.



Curiosamente, esta é a equipa que marcou cinco golos a José Sá e abriu o caminho à titularidade de Iker Casillas. O guardião espanhol vai cumprir o jogo 108 pelo FC Porto, depois de 725 pelo Real Madrid e 167 pela seleção.



Esforço por Corona e Reyes

Os mexicanos Corona e Reyes fazem hoje um derradeiro teste de forma a determinar se estão aptos para o jogo com o Belenenses, que se disputa amanhã no Restelo.



O extremo Corona apresenta queixas no tornozelo direito e o defesa-central Reyes na coxa esquerda. No entanto, apesar de terem realizado tratamento nestes dias, só hoje, antes da viagem para Lisboa, é que serão postos à prova.



Contudo, as indicações que têm dado nos treinos são positivas. Fora das contas estão Alex Telles e Danilo.