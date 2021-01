A confirmação de que Cláudio Ramos está infetado com Covid-19 não fez soar os alarmes no FC Porto, apurou o CM. Apesar do teste positivo ao guarda-redes, o clube está seguro do protocolo que aplica no dia a dia e não reforçou as medidas de prevenção. Tal só será feito caso surjam mais casos nos próximos dias.









A confiança nas cautelas em vigor já tinha sido manifestada por Sérgio Conceição. “Somos sempre testados antes de cada jogo e ainda hoje nos lembrámos que era importante reforçar a mensagem para que os atletas e todos nós estejamos o mais atentos possível. Isto não acabou, longe disso. Acredito que com estas festas natalícias se tenha verificado um aumento de casos. Da forma que estamos aqui dentro, estamos completamente protegidos. Fora daqui, há que dar continuidade a essa proteção”, disse o treinador no sábado, na antevisão ao jogo com o Moreirense. Foi nesse dia que se soube que Cláudio Ramos acusara positivo nos testes obrigatórios 48 horas antes de cada encontro da Liga.

Terceiro guarda-redes do plantel, Ramos ainda não jogou pela equipa principal e só fez um jogo pela equipa B.







Grémio resiste à venda de Pepê

O presidente do Grémio reafirmou que se vai “empenhar muito” para manter Pepê, que interessa ao FC Porto, até à final da Taça do Brasil, cuja 2ª mão se disputa a 10 de fevereiro, após o fecho do mercado em Portugal.



pormenores



Carta fora do baralho



Cláudio Ramos, de 29 anos, foi contratado esta época mas praticamente não conta para Sérgio Conceição e só foi suplente não utilizado em quatro jogos da equipa principal.





Anderson à beira de sair



O West Ham está a pensar antecipar o fim do empréstimo de Filipe Anderson (só jogou 490 minutos no FC Porto) já em janeiro para cedê-lo a outro clube.