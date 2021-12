Casos de Covid-19 levam ao adiamento do jogo entre Tondela e Moreirense

O encontro entre Tondela e Moreirense, inicialmente agendado para este sábado, foi adiado para dentro de um mês, a 3 de janeiro, informou esta quarta-feira a Liga Portugal. De acordo com a nota emitida, o clube beirão fez o pedido de adiamento após a determinação da ARS Centro em colocar toda a equipa beirã em isolamento profilático devido ao caso de Covid-19 de Pedro Trigueira, tendo o mesmo recebido aprovação por parte do Moreirense e também da Liga."Decisão surgiu após pedido de adiamento formal feito pelo CD TondelaO CD Tondela solicitou à Liga Portugal o pedido de adiamento do jogo com o Moreirense FC, inicialmente marcado para sábado (4 de dezembro), às 15h30, depois da ARS Centro ter determinado que toda a equipa "deve ser considerada de alto risco e deverá ficar em isolamento profilático".Este pedido, com o qual o Moreirense FC concordou, teve também resposta positiva por parte da Liga Portugal, que, após ouvir os dois clubes, decidiu reagendar o jogo para 3 de janeiro."