Os casos positivos à Covid-19 no plantel do FC Porto deixaram Sérgio Conceição em alerta e foram reforçadas as medidas de segurança no seio do plantel, pois o treinador teme perder alguma das pedras fundamentais da equipa para o clássico com o Benfica para a Liga, na próxima sexta-feira.









Depois de Loum, Cláudio Ramos e Manafá, os dragões registaram mais três casos de Covid-19 no plantel, nomeadamente os de Meixedo, Carraça e Fábio Vieira. É certo que destes só Manafá era titular, mas a proximidade dos jogadores nos estágios e treinos fizeram soar o alarme no Dragão.

O CM sabe que foram reforçadas as medidas de segurança em torno da equipa e que os jogadores foram relembrados dos procedimentos que eles e as famílias devem respeitar para se manterem a salvo do contágio.





É que o jogo com o Benfica reveste-se de um caráter quase decisivo e o técnico pretende contar com a equipa na máxima força. O clube que perder o clássico pode ficar a sete pontos do líder Sporting, caso os leões vençam o Rio Ave. Nesse cenário, o empate no Dragão também não favorece nenhuma das equipas: ficariam ambas a seis pontos. Conceição quer aproveitar o fator casa frente a um rival direto para manter a pressão sobre os leões e fugir às águias.