Castigo aplicado a Rúben Dias foi levantado

Jogador do Benfica pode jogar no próximo domingo contra o Moreirense na última jornada da Liga.

12.05.18

O defesa central do Benfica Ruben Dias foi despenalizado pelo Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) e pode defrontar o Moreirense, no domingo, revelou este sábado o clube 'encarnado' na sua página oficial.



"O recurso do Benfica teve provimento e Rúben Dias foi despenalizado pelo Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), estando livre para ir a jogo contra o Moreirense, na 34.ª e última jornada da Liga", escreve o Benfica, referindo-se ao levantamento da suspensão de dois jogos aplicada ao jogador.



Ruben Dias tinha sido castigado pelo CD na sequência de um processo instaurado com base em auto de flagrante delito lavrado pela Comissão de Instrutores (CI) da Liga, a partir de um lance protagonizado por Rúben Dias e pelo médio do Sporting Gelson Martins no dérbi do passado dia 05 de maio.



Ainda no seu site ofical, o Benfica confirma ter recorrido do castigo e respetivos fundamentos, apresentando um recurso hierárquico impróprio, que, na manhã deste sábado, "foi considerado procedente pelo CD da FPF", adiantando: "Rúben Dias foi absolvido e está pronto para competir."



No lance em causa, Ruben Dias disputou a bola com Gelson Martins e atingiu o adversário na cara com a zona do cotovelo. O árbitro da partida, Carlos Xistra, não assinalou qualquer infração.