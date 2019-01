Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Castigo da federação faz Ruben Amorim demitir-se de treinador do Casa Pia

Clube foi multado e castigado com derrota em dois jogos e cinco à porta fechada por Amorim ter dado indicações à equipa.

15:52

O treinador e ex-jogador Ruben Amorim demitiu-se do cargo de treinador do Casa Pia, quarto classificado da Série D do Campeonato de Portugal, na sequência dos castigos impostos pelo Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol.



Em comunicado, a o clube lisboeta confirmou esta terça-feira a saída do antigo médio internacional português, dando "como terminado o seu estágio", assim como a dos adjuntos Carlos Fernandes e Adélio Cândido.



O Casa Pia foi sancionado pelo CD federativo ao pagamento de uma multa de 14 mil euros, derrota em dois jogos e realização de outros cinco à porta fechada, por alegada violação dos regulamentos por parte de Rúben Amorim.



O antigo jogador de Benfica, Sporting de Braga e Belenenses estava impedido, enquanto "treinador estagiário", de dar indicações para o campo, tendo sido castigado com uma suspensão de três meses, 2.600 euros de multa e inibição de ser inscrito como treinador durante um ano.



Com este castigo, o Casa Pia, que era segundo classificado da Série D do Campeonato de Portugal, caiu para a quarta posição, agora com 33 pontos, menos nove do que o líder Praiense, após 18 jornadas.



"São óbvios, e gravíssimos, os prejuízos que a decisão do CD da FPF já causou ao clube. Manter-nos-emos irredutíveis na luta pela verdade e pela justiça", disse o Casa Pia, acrescentando que os recursos apresentados junto do Tribunal Arbitral do Desporto suspenderam preventivamente "as sanções aplicadas, no que se refere à realização dos jogos à porta fechada e suspensão do treinador principal José da Paz Reis e do treinador estagiário Rúben Amorim".