Castigos rendem 1,45 milhões de euros à Liga

FC Porto foi o clube que pagou mais em 2017/2018, seguido do Benfica e do Sporting.

09:42

A Liga encaixou 1,45 milhões de euros com as multas aplicadas aos clubes no decorrer na época passada, o valor mais alto dos últimos cinco anos, apurou o CM.



As verbas derivam das multas relacionadas com os cartões amarelos e vermelhos, comportamento incorrecto de treinadores e dos espectadores nas três competições principais, Liga, Taça da Liga e II Liga.



Só os três grandes pagaram 629 mil euros à Liga. O campeão nacional FC Porto liderou também este ranking ao ser punido com 283 020 euros, seguido pelo Benfica com 230 084 euros, enquanto o Sporting pagou 116 mil euros.



Os dragões foram punidos em 247 mil euros na Liga, 2900 euros na II Liga e 33 120 euros na Taça da Liga. Por seu turno, o Benfica gastou 217 mil euros na Liga, 10 mil na II Liga e 3 084 euros na Taça da Liga.



Os leões foram os mais comedidos pagando metade dos rivais. Ou seja, na Liga foi castigado em 98 mil euros, na II Liga em 6 000 euros e na Taça da Liga, prova que ganhou, foi punido em 12 mil euros.



O valor desta multas revertem na totalidade para a Liga de Clubes, presidida por Pedro Proença. E a época passada foi a mais rentável dos últimos cinco anos. Em 2016/17 a Liga somou 1,26 milhões de euros, em 14/15 e em 15/16 registou um milhão de euros.



Em 2013/14 foram pagos pelos clubes 850 mil euros.



Multas por atrasos

O arranque da Liga 2018/2019 tem mostrado que as equipas não são pontuais. A prova disso são os atrasos registados em metade das 18 partidas disputadas.



O Vitória de Setúbal é o líder deste ranking de impontualidade, na medida em que regista quatro atrasos (tanto no início como no reinício dos dois jogos disputados).



Cada atraso motiva uma multa de 306 euros, pelo que a conta sadina já vai em 1224 euros.