Castillo afina orquestra de Rui Vitória

Benfica passa exigente teste, com o Sevilha. Máquina cada vez mais oleada que girou à volta do médio Pizzi,

Por João Pedro Óca | 01:30

No teste de pré-época mais exigente até ao momento, a máquina de Rui Vitória pareceu bem oleada. A vitória por 1-0 diante do Sevilha, uma das melhores equipas do campeonato espanhol, é só uma prova de que o Benfica está a crescer à medida que se aproxima a hora da Champions.



Na Suíça, puxada por uma considerável maré vermelha, a equipa conseguiu controlar o jogo em diversos momentos, mostrando serenidade com bola e muito acerto na organização defensiva. A última linha, que jogou muito subida, evidenciou coordenação e segurança, não permitindo que o Sevilha ameaçasse a baliza de Vlachodimos.



É verdade que as oportunidades de golo, para qualquer um dos lados, foram escassas, mas até neste capítulo o Benfica teve um ligeiro ascendente. Na melhor de que dispôs, Castillo fez o único golo do jogo. Canto de Pizzi e cabeceamento perfeito do reforço chileno que marcou o segundo golo na pré-época.



Um excelente movimento dentro da área.

Rui Vitória colocou a equipa a jogar em 4x3x3 durante todo o jogo, abdicando do 4x4x2 e deixando no ar a ideia de que é assim que pode iniciar a época. Pelo terceiro jogo seguido, lançou de início a mesma linha defensiva e o mesmo meio-campo, com Gedson a marcar pontos na corrida para o onze.



Com Pizzi a assumir a primeira fase de construção, o Benfica apostou num jogo em largura, mas faltou a melhor definição no último terço. Daí que haja pouco para contar no que respeita a chances para marcar. Até o árbitro, que deixou um penálti por assinalar a favor do Benfica, não ‘ajudou à festa’. Tanto na primeira, como na segunda parte, faltou clarividência na zona de decisão, mas é preciso ter em conta o nível do adversário e a exigência física das semanas de treinos.



"Plantel não está fechado"

"O plantel ainda não está fechado", garantiu Rui Vitória, abrindo as portas a entradas e saídas. Sobre o jogo, o técnico mostrou-se muito satisfeito: "É evidente que ainda temos de trabalhar, mas foi um jogo bem conseguido e com os jogadores a terem um empenho que me agradou".