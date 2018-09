Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Castillo e Gabriel titulares na Taça da Liga

Avançado está apto e pode ser surpresa com o Rio Ave. Reforço também espreita o onze.

Por João Pedro Óca | 08:38

Castillo e Gabriel deverão ser duas das várias novidades no onze do Benfica que Rui Vitória vai apresentar no domingo, com o Rio Ave, para a Taça da Liga. O avançado chileno está recuperado da lesão no gémeo da perna direita sofrida no passado dia 14 de agosto e voltou a treinar sem limitações na última semana. Está, por isso, em condições de regressar à competição.



Por sua vez, Gabriel continua a correr para a estreia absoluta de águia ao peito. O médio foi o último reforço a juntar-se ao plantel e ainda procura os melhores índices físicos e competitivos, mas tudo indica que poderá até ser titular com os vila-condenses.



Mesmo que não seja opção inicial, espera-se que tenha alguns minutos num jogo em que Rui Vitória deverá dar oportunidades a jogadores que têm jogado menos no arranque da época.



Na paragem para os encontros das seleções, o treinador aproveitou para dar descanso a alguns jogadores, depois de um mês de agosto sobrecarregado a nível de jogos. Nesse período prestou especial atenção à integração de Gabriel e à recuperação de jogadores com problemas físicos, como Castillo.



Fejsa e Salvio, que saíram com queixas do último jogo com o Nacional, também recuperaram a tempo.



Mais confiança para Seferovic

Haris Seferovic está a viver umas das melhores fases desde que chegou ao Benfica e o bom momento reflete-se na seleção. O avançado marcou e assistiu na vitória da Suíça com a Islândia (6-0, sábado) e tem motivos para sorrir depois de ter assumido a titularidade no clube da Luz.



Gabigol elogia Jonas e o Benfica

"Fiquei muito pouco tempo no Benfica. Fui para uma equipa campeã quatro vezes seguidas, e com o Jonas, que era o goleador da Liga. Foi uma experiência boa viver em Lisboa, mas joguei pouco e saí", disse Gabriel Barbosa, avançado do Santos, que esteve na Luz na última época.



PORMENORES

Chileno passeou em Paris

Nico Castillo aproveitou os dias de folga concedidos por Rui Vitória para passear com a família na Disneyland, em Paris. O plantel regressa esta segunda-feira aos treinos.



Boas dores de cabeça

O regresso de Castillo surge numa altura em que Seferovic está a atravessar um bom momento de forma. Ferreyra é a outra opção para o ataque.