Cavani já iniciou viagem rumo a Lisboa

Edinson Cavani está a caminho de Portugal. O treinador pessoal do avançado uruguaio fez, durante a madrugada deste domingo, uma despedida ao atleta nas redes sociais, onde agradeceu pela "oportunidade e confiança" depositada pelo atleta.



"Muitos êxitos, boa viagem e obrigado pela oportunidade e confiança. Uma experiência única, continua a brilhar matador! Obrigado pela experiência de treinar o número 1 e conhecer a pessoa que está por detrás do ídolo!", escreveu Christian González, através da sua página do Instagram, publicação que foi prontamente partilhada pelo próprio Edinson Cavani no seu perfil.



O avançado uruguaio, tal como Record adiantou, viaja hoje para a Europa. Recorde-se que o jogador tem estado em Salto, sua cidade natal.



De acordo com a imprensa uruguaia, o jogador vai rumar primeiro a Paris, cidade onde viveu os últimos sete anos, antes de seguir para a capital portuguesa.