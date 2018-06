Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Cédric fala das exibições de Portugal e diz que vencer é o mais importante

Defesa considera que o encontro dos oitavos-de-final com o Uruguai "é uma final".

Portugal vai defrontar o Uruguai nos oitavos-de-final do Mundial, já no próximo sábado, e Cédric antevê uma partida muito difícil. Suárez e Cavani são apenas dois dos "excelentes jogadores" que a seleção sul-americana tem ao seu serviço. Quando inquirido se Portugal tem de jogar melhor, a resposta foi clara: "O mais importante é vencermos os jogos".



Finais

"Esta fase de grupos tem-se revelado difícil para todas as seleções, muito competitiva. Estamos na fase final de um Mundial. Sem dúvida que era um objetivo nosso e agora vamos ter tempo para preparar os 'oitavos'. Vai ser um jogo difícil. A partir de agora são finais e vamos encará-las dessa maneira."



Suárez e Cavani

"Sem dúvida que o Uruguai tem excelentes jogadores. Já foram duas vezes campeões do Mundo. Têm uma excelente equipa, mas temos as nossas armas, mas vamos ter tempo durante esta semana para preparar o jogo da melhor forma. Sem dúvida que temos as nossas qualidades e acreditamos nas nossas capacidades."



Nível das exibições

"Mais importante, acima de tudo, é vencermos os nossos jogos. Como disse, o Mundial tem sido difícil para todas as seleções. O nosso principal objetivo até agora era passar a fase de grupos. Conseguimo-lo, a equipa está de parabéns. Estivemos bem no último jogo contra o Irão, controlámos a maior parte do jogo e conseguimos atingir o nosso objetivo. Agora vamos focar-nos contra o Uruguai, que é uma grande seleção, mas somos campeões da Europa, mostrámos a nossa qualidade e vamos continuar a fazê-lo."



O Uruguai

"Em 2018 não perderam nenhum jogo. Penso que venceram os seis jogos, não sofreram nenhum golo. É um dado interessante. Já joguei com um dos defesas, o Cáceres no Southampton. Conheço bem, é um jogador interessante. Têm as suas qualidades. Vamos ter tempo para os analisar, mas eles também têm de nos analisar. É uma final."



Trabalhar cantos

"Vamos trabalhar da mesma forma que temos vindo a trabalhar até agora. Todos os adversários têm jogadores altos, mais baixos. No futebol isso é irrelevante. Temos de atacar a bola e encarar o lance como sendo perigoso. Temos de estar sempre vivos."



O que mudar

"O mais importante é vencermos o jogo. Esse é o nosso objetivo. Num jogo de futebol, o objetivo é vencer o jogo. Cada um tem a sua estratégia e nós temos a nossa. Se jogamos bonito ou feio isso são análises vossas. O mais importante é conseguirmos vencer o jogo."



Rússia também seria difícil

"Tanto a Rússia como o Uruguai têm excelentes jogadores. Não há equipas fáceis. Não preferíamos nem o Uruguai nem a Rússia. É algo que não podemos controlar, muito menos num jogo de futebol. Temos é de nos focar que vamos jogar contra o Uruguai. Desejamos a melhor sorte do Mundo à Rússia, mas temos é de nos preocupar com o nosso jogo."