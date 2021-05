Centenas em festa no estádio da Luz em Lisboa

Centenas de adeptos do Benfica manifestaram esta quinta-feira o seu apoio à equipa antes do jogo com o FC Porto, embora também se tenham escutado apelos para que Luís Filipe Vieira deixe a presidência do clube.



A PSP montou um forte dispositivo que manteve a multidão em festa longe da rotunda Cosme Damião, junto ao Estádio da Luz, mas o autocarro que transportava os jogadores parou em plena rotunda durante alguns segundos.

Já depois do autocarro ter seguido viagem, dezenas de adeptos aproveitaram o facto de os portões do estádio estarem abertos para acesso à zona comercial e deslocaram-se para o parque de estacionamento, concentrando-se à volta da estátua de Eusébio.



Muitas dessas pessoas estavam sem máscara, ignorando as regras de prevenção à Covid. A PSP acabou por identificar alguns adeptos nesse local, mas não terá procedido a detenções.