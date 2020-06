Centrais em risco preocupam Bruno lage

Com a lesão de Jardel (deve regressar aos treinos sem limitações apenas na próxima semana), as opções para o eixo da defesa centram-se nas adaptações dos médios Samaris e Weigl. Tanto o grego como o alemão já foram apostas do técnico quando não existiam alternativas no plantel ou quando pretendeu dar um cunho mais ofensivo durante determinado encontro.



Rúben Dias e Ferro estão em risco de falharem o jogo da jornada 29, no terreno do Marítimo, se hoje virem cartões amarelos diante do Santa Clara, no Estádio da Luz. Uma preocupação extra para o treinador Bruno Lage.Com a lesão de Jardel (deve regressar aos treinos sem limitações apenas na próxima semana), as opções para o eixo da defesa centram-se nas adaptações dos médios Samaris e Weigl. Tanto o grego como o alemão já foram apostas do técnico quando não existiam alternativas no plantel ou quando pretendeu dar um cunho mais ofensivo durante determinado encontro.

Ainda assim, o técnico vai manter aposta na dupla formada no Seixal para o encontro com o Santa Clara.





Ferro viu o quarto amarelo no último jogo diante do Rio Ave enquanto Rúben Dias já está em risco desde a jornada 22, quando as águias foram ao terreno do Gil Vicente vencer por 1-0 (nessa altura os encarnados lideravam isolados o campeonato com mais um ponto do que o FC Porto). O Benfica tem ainda Morato como uma solução para o eixo da defesa, mas a juventude do brasileiro deve mantê-lo à margem das possibilidades, para já.