Central do Benfica chamado por Fernando Santos para substituir Pepe na seleção

Fernando Santos chamou Ferro para colmatar a vaga do lesionado Pepe. O defesa-central do Benfica estreia-se no lote dos convocados da Seleção Nacional para a dupla jornada de apuramento para o Euro'2020.



Portugal defronta a Sérvia, em Belgrado, no dia 7 de setembro, e viaja até à Lituânia, no dia 10.

