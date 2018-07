Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Central Militão deixa Conceição aliviado

Negócio está bem encaminhado. Dragões viram atenções para Mbemba.

Por João Pedro Óca | 01:30

Sérgio Conceição pode respirar de alívio pelo facto de a SAD estar perto de resolver uma questão central na equipa do FC Porto. O defesa Éder Militão já não deverá fugir aos azuis-e-brancos que voltam a centrar atenções na contratação de Chancel Mbemba.



Com as iminentes chegadas de dois centrais, o treinador do FC Porto pode preparar a época com mais tranquilidade, ciente de que poderá conseguir integrar os reforços a tempo de estarem preparados para os jogos a doer. Perante as saídas dos centrais Marcano e Reyes, a prioridade dos azuis-e-brancos era encontrar duas soluções à altura. O dossiê Éder Militão está praticamente fechado, depois de os dragões terem chegado a acordo com o jogador e com o São Paulo. Os azuis deverão desembolsar perto de 5 milhões de euros no negócio do brasileiro de 20 anos.



Perante os avanços que as negociações conheceram nos últimos dias, espera-se que o central possa estar às ordens do técnico nas próximas semanas.



Já o caso de Mbemba está noutro patamar. O Newcastle não tem facilitado as negociações, mas o jogador já sabe que não continuará em Inglaterra. Fora dos planos do treinador Rafael Benítez, vê com bons olhos a mudança para o FC Porto. Ainda assim, Mbemba dificilmente chegará ao Dragão por menos de seis milhões de euros.



Seja como for, o eixo central da defesa pode ganhar outra forma nos próximos dias. Felipe e Chidozie têm lugar garantido no plantel e os jovens Diogo Queirós e Diogo Leite lutam por uma oportunidade. As chegadas de Militão e Mbemba darão ao treinador mais capacidade para encarar as várias competições na próxima época.



Bissouma está fora dos planos

Bissouma deve mesmo fugir ao FC Porto. O médio maliano é um desejo de Conceição, mas está perto de se transferir para o Brighton, da Liga inglesa. O Lille pedia 20 milhões, mas a proposta do dragões não chegou a esse valor.



Dragão aponta à supertaça

O FC Porto arranca a época oficial no dia 4 de agosto, quando defrontar o D. Aves na disputa pela Supertaça Cândido Oliveira. O palco será no Municipal de Aveiro (20h45).