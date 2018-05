Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Centro no Porto com trânsito condicionado sábado e domingo

Celebrações do título do FC Porto vão afetar circulação junto aos Aliados.

11.05.18

A PSP do Porto anunciou que o trânsito vai estar condicionado na Avenida dos Aliados e áreas circundantes entre as 14h00 de sábado e as 03h00 de domingo, como policiamento reforçado devido à "festa de celebração" do FC Porto.



A limitação ao trânsito e o reforço de policiamento vai decorrer na Avenida dos Aliados e nas áreas circundantes, com o objetivo de contribuir para a "segurança pública" e para a "fluidez possível nas vias", lê-se no comunicado de imprensa enviado hoje à comunicação social.



"Dia 12 de maio vai decorrer na Avenida dos Aliados, da cidade do Porto, a festa de celebração pela conquista do campeonato nacional de futebol por parte do Futebol Clube do Porto que em parte, coincidirá com a cerimónia de entrega de medalha de honra da cidade ao presidente" daquele clube de futebol", explica a PSP do Porto.



As praças General Humberto Delgado, Liberdade e Trindade, bem como as ruas do Alferes Malheiro, Heróis e Mártires de Angola, Clube dos Fenianos, Dr. Magalhães de Lemos, Camões (sentido descendente) entre a Gonçalo Cristóvão e Alferes Malheiro, e a Dr. António Luís Gomes são as vias que vão estar condicionadas ao trânsito a partir das 14h00 de sábado e que se estende até às 03h00 de domingo, dia 13.



A Avenida dos Aliados recebe este sábado a festa do campeão FC Porto, com o vencedor da I Liga de futebol a desfilar em autocarro panorâmico cerca das 21h30, e a ser depois recebido nos Paços do Concelho.



A CP - Comboios de Portugal também informou que vai reforçar a sua oferta no serviço suburbano de e para o Porto, facilitando assim o acesso à cidade dos interessados em festejar a vitória do FC Porto na I Liga de futebol.



Em comunicado, a CP anuncia a realização de comboios especiais e reforço de oferta nos comboios regulares de e para Ovar, Aveiro, Penafiel, Caíde e Braga.



Também hoje, a Metro do Porto anunciou um reforço do serviço no sábado, oferecendo mais capacidade nos veículos e prolongando o horário de funcionamento até às 02h00 de domingo.



"Todas as linhas do Metro têm capacidade reforçada a partir das 16h00 [de sábado], com mais frequências e mais veículos duplos em operação", referiu a transportadora, acrescentando que as últimas partidas nas linhas Azul, Amarela, Vermelha e Laranja ocorrem na estação da Trindade, na Baixa da cidade, às 02h00.



A Metro recomendou a compra e carregamento antecipado dos títulos de viagem Andante.



STCP com autocarros de grande capacidade para festejos do título do FC Porto

A STCP anunciou que vai utilizar sábado autocarros de grande capacidade (articulados e de dois pisos) nos percursos de maior procura, assegurando transporte aos adeptos participantes na festa de campeão nacional 2017/18 do FC Porto.



Em comunicado enviado à agência Lusa, a empresa de transportes coletivos do Porto, informou ter desenvolvido para sábado "um plano de mobilidade inteligente" que passará pelo recurso a "autocarros de grande capacidade (articulados e dois pisos) nos percursos de maior procura, de modo a proporcionar um transporte rápido, cómodo e seguro".



Para o dia em que se encerra a I Liga portuguesa de futebol e com o FC Porto já campeão depois de Sporting e Benfica terem empatado sem golos na penúltima jornada, a festa agendada para a Avenida dos Aliados, cinco anos depois deos portistas terem festejado o último título de campeão nacional, faz prever uma afluência de milhares de adeptos, razão que leva ao acesso condicionado do trânsito à baixa portuense.



Em face disso, informa a STCP, "algumas linhas da rede terão o seu término noutras localizações alternativas", numa operação que decorrerá "entre as 14h00 de sábado e as 03h00 de domingo".



Neste particular, a empresa fez saber que as "linhas 200, 201, 208, 501, 703, 12M e 13M terminam na Cordoaria, enquanto as linhas 202, 304, 600, 3M, 4M e 11M no sentido Hospital São João acabam na Estação da Trindade".



No que se refere à linha 207 vai circular "somente entre a Foz e a Cordoaria", sendo o percurso até Campanhã "assegurado pela linha 400", terminando na Rua Alexandre Herculano, junto à Praça da Batalha.



Já as linhas 300 e 301 vão circular somente entre a Cordoaria e a Rua Alexandre Braga, no Bolhão, não havendo serviço da linha 302, e com as linhas 305, 801, 7M e 8M a também terminarem na Rua Alexandre Braga.



A linha 400 acaba na Rua Alexandre Herculano, o mesmo sucedendo à linha 500 na Cordoaria, enquanto a 900 será suprimida a partir das 14:00.



As linhas 901, 906 e 10M terminam na Cordoaria a partir das 19h00 horas (com desvio pela Rua da Restauração) e as 904, 905 e 11M, no sentido Coimbrões, acabam também na Rua Alexandre Herculano. A linha 5M fecha na Rua do Bolhão.



A STCP informa ainda que o elétrico 22 "não irá funcionar a partir das 14h00 horas".



Os novos campeões nacionais vão desfilar em autocarro panorâmico cerca das 21h30, logo após chegarem de Guimarães onde cumprirão o último jogo da época, seguindo depois para os Paços do Concelho onde serão recebidos.